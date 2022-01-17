Рим, 17 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 17 января, в Италии умерли141 391человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на287(днем ранее — на248), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Число подтвержденных носителей выросло на83 403(днем ранее — на149 512).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет8 790 302 — более 14% населения страны. В настоящее время заражены2 555 278человек (на6421больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионовчеловек (более 78,1% граждан страны).