Киев, 17 января 2022, 23:09 — REGNUM О своём увольнении с поста внештатного советника главы офиса украинского президента Андрея Ермака заявил Алексей Арестович в комментарии «4 каналу». Также он оставил руководство украинской делегации в Трёхсторонне контактной группе по Донбассу.
Таким образом, в очередной встрече по Минским соглашениям он принимать участия не будет. Увольнение связано с личными причинами.
Как отмечает Страна.ua, Арестович накануне, 16 января, заявил, что при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском страна «забюрократизировалась». Всё свелось к «бюрократии, справке, протоколу», что стало «ударом по собственным яйцам» — так выразился политик.
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