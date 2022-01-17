Киев, 17 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. О своём увольнении с поста внештатного советника главы офиса украинского президента Андрея Ермака заявил Алексей Арестович в комментарии «4 каналу». Также он оставил руководство украинской делегации в Трёхсторонне контактной группе по Донбассу.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Платить не будем!

Таким образом, в очередной встрече по Минским соглашениям он принимать участия не будет. Увольнение связано с личными причинами.

Как отмечает Страна.ua, Арестович накануне, 16 января, заявил, что при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском страна «забюрократизировалась». Всё свелось к «бюрократии, справке, протоколу», что стало «ударом по собственным яйцам» — так выразился политик.