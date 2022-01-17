Берлин, , 23:41 — REGNUM Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер выступила с инициативой о реформировании системы предоставления убежища в ЕС и создании «коалиции восприимчивых государств» вместе с несколькими другими членами объединения. Однако многие немецкие политики раскритиковали министра, передаёт 17 января Deutsche Welle.

Беженцы ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

С критикой в адрес Файзер выступила, в частности, партия «Союз».

"Вместо этого главным приоритетом для министра внутренних дел Германии должна стать подача чётких стоп-сигналов. Не нужно выдавать никаких новых приглашений», — заявил эксперт по внутренним делам Кристоф де Врис.

Он отметил, что Германия «несла на себе самое большое гуманитарное бремя в Европе за многие годы».

Ранее Нэнси Файзер заявила, что ситуация на границе с Белоруссией показывает, что Евросоюзу нужна эффективная и устойчивая к кризисам система предоставления убежища. Её первые переговоры с Францией и Италией по вопросам миграции были многообещающими.

Реформа по предоставлению убежища в ЕС была заблокирована в течение многих лет. Такие страны, как Венгрия или Польша, выступают категорически против распределения прибывающих беженцев во все страны объединения.