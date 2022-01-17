Нью-Йорк, США, 17 января, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Американский рок-исполнитель Брюс Спрингстин был назван самым высокооплачиваемым музыкантом 2021 года. Он заработал 590 миллионов долларов, сообщает портал NME 17 января.

Bill Ebbesen Брюс Спрингстин

Эта цифра взята из нового отчета, опубликованного журналом Rolling Stone 14 января, в котором бывший редактор Forbes Зак О'Мэлли Гринбург отметил, что все, кроме трех из десяти самых высокооплачиваемых артистов прошлого года, сделали ставку на многомиллионные продажи своих каталогов.

Рекордная сделка Спрингстина с Sony Music стоимостью 550 миллионов долларов стала крупнейшей, которую музыкант согласовывал в своей карьере. Это дало компании право собственности на весь бэк-каталог артиста, который охватывает 20 студийных альбомов, 300 песен, семь мини-альбомов и 23 концертных альбома.