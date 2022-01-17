Ереван,
17 января 2022, 23:11 — REGNUM Альтернативы дороге Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном, сейчас нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.
Дорога Капан — Горис
Yakovlev Sergey
Сдача дороги Горис-Капан является очередным предательством нынешних властей Армении. Данная дорога является важнейшей артерией для грузоперевозок из Ирана и имеет стратегическое значение как для Армении так и для Ирана. Создание реальной альтернативной дороги на данный момент невозможно, то, что выдается сейчас за альтернативную дорогу, совершенно не пригодно для грузовых автомобилей и создает серьёзные проблемы. Именно поэтому грузовые автомобили из Ирана пользуются захваченным участком трассы, платя пошлину Азербайджану в размере $ 130 за проезд в каждую сторону. На мой взгляд, основная задача здесь стоит как раз в том, что бы отрезать Ирану пути, и делается это в угоду Израилю, который поддерживал Азербайджан во время 44-дневной войны. За эту поддержку Азербайджану еще удастся вернуть долг Израилю.
Микаэл Бадалян
Напомним, что Азербайджан установил свои посты на автодороге Горис — Капан в Южной Арменией, в связи с чем армянская сторона вынуждена была начать строительство альтернативных дорог на юг.