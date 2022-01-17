Кабул, 17 января, 2022, 23:03 — ИА Регнум. После землетрясения, произошедшего на северо-западе Афганистана, установлена гибель 26 человек, сообщает 17 января агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ранее сообщалось о 12 погибших и десятках пострадавших.

Напомним, власти Афганистана заявляли, что с учётом разрушений ожидают увеличения списка погибших людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой до 5,6, эпицентр которого располагался в 154 км к северо-востоку от афганского города Герат.