Тюмень, , 22:59 — REGNUM Тюменские депутаты 17 января поддержали проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с учётом предложений от региона. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Здание Тюменской областной думы Елена Миронова © ИА REGNUM

Напомним, законопроектом вносятся изменения в организацию местного самоуправления (МСУ). Предполагается переход от двухуровневой системы организации МСУ к одноуровневой — поселенческую модель предлагается упразднить, оставив только районную и городскую.

Кроме того, проект предполагает, что губернаторы смогут отправлять глав муниципалитетов в отставку за систематическое недостижение показателей эффективности деятельности. Сейчас главы регионов могут снимать мэров только за доказанное в суде нецелевое расходование средств из региональной казны.

Отмечается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 года, отдельные главы — с момента его опубликования. Для поселений, которым предстоит объединение с районами и городами, предусмотрен переходный период до 2028 года.

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