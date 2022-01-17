Берлин, 17 января, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Общий объём частного богатства в Германии оценивается в 16,4 триллиона евро. Тем не менее данный показатель мало что говорит о распределении богатства в обществе и совсем ничего не говорит, когда дело доходит до сравнения с другими странами ЕС, пишет 17 января немецкое издание Tagesschau.

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Не так давно Германия ещё считалась кризисным государством в Евросоюзе, но какое место в объединении она занимает сегодня? Взгляд на медианное богатство, то есть границу между богатой и бедной частями общества, имеет гораздо большее значение, чем, например, общее богатство.

Если речь идёт о чистом богатстве, бельгийцы находятся далеко впереди. Ирландцы оказываются пятыми в ЕС, опередив Италию, которая занимает седьмое место. Германия занимает только девятую строчку. Одной из причин такого показателя называется малое количество недвижимости у немцев.

Положение молодых людей по уровню благосостояния ещё яснее: молодые бельгийцы находятся на первом месте, молодые поляки — на пятом, ирландцы — на седьмом, итальянцы — на одиннадцатом. Германия же занимает по этому показателю семнадцатое место. Заработная плата в Германии является одной из самых низких по Европе, поэтому молодые люди попросту не могут накопить какие-либо активы.

Европейские сравнения затруднительны из-за большого количества различных факторов — стоимости жизни, налогов, государственных субсидий, а иногда и отсутствия данных, тем не менее тенденция чётко прослеживается, отмечает издание.