Нью-Йорк, США, , 22:54 — REGNUM Реформировать мировую финансовую систему призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш 17 января на форуме «Давосская повестка дня».

Доллары Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гутерреш «Нам надо провести реформу финансовой системы таким способом, чтобы она работала для всех стран без какой-либо дискриминации».

Он отметил, что из десяти долларов, идущих на восстановление экономик после пандемии, более восьми тратятся в развитых странах, тогда как бедные страны остаются ущемленными. А они при этом находятся «в яме».

Указав на рекордную инфляцию и рост цен, с которым столкнулись все страны, Гутерреш заявил, что людям нужны надёжные и устойчивые системы, но инвестиционный климат не позволяет вкладывать в них. Так что финансовую систему надо реформировать, но как Генсек ООН не пояснил.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН спрогнозировали значительное снижение инфляции в России