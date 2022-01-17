Нью-Йорк, США, 17 января 2022, 22:54 — REGNUM Реформировать мировую финансовую систему призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш 17 января на форуме «Давосская повестка дня».
Он отметил, что из десяти долларов, идущих на восстановление экономик после пандемии, более восьми тратятся в развитых странах, тогда как бедные страны остаются ущемленными. А они при этом находятся «в яме».
Указав на рекордную инфляцию и рост цен, с которым столкнулись все страны, Гутерреш заявил, что людям нужны надёжные и устойчивые системы, но инвестиционный климат не позволяет вкладывать в них. Так что финансовую систему надо реформировать, но как Генсек ООН не пояснил.
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