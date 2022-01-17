Мюнхен, Германия, , 22:48 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком прошедшего 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

Среди номинантов на награду от ФИФА также были нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах и атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

В текущем сезоне Левандовски забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи в 27-ми матчах за мюнхенский коллектив во всех турнирах (Суперкубок Германии, Кубок Германии, Лига Чемпионов УЕФА, Бундеслига).

Напомним, что награду «Золотой мяч» за 2021 год от французской газеты France Football получил Лионель Месси, который опередил Левандовского в голосовании лишь на 33 очка.