Берлин, 17 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Правительство ФРГ приступило к отмене статьи уголовного кодекса, предусматривающей ответственность, а так называемую «рекламу прерывания беременности». Об этом сообщает 17 января немецкое издание Spiegel.

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Отмечается, что правительство, таким образом, выполняет данное им в коалиционном соглашении обещание отменить статью 219a, которая запрещает врачам публиковать фактическую информацию об абортах.

«Врачи должны иметь возможность поддержать женщин в сложной ситуации, не опасаясь судебного преследования», — отмечалось в документе.

Несмотря на реформу 2019 года, данное положение по-прежнему не гарантировано в правовой системе Германии. Врачам было разрешено размещать информацию о том, что они проводят хирургические вмешательства, например, на своей домашней странице, однако дальнейшая информация остаётся под запретом.

«Ситуация полна абсурда. Сегодня каждый за исключением квалифицированных специалистов может размещать информацию об абортах в интернете», — заявил федеральный министр юстиции Марко Бушманн.

В коалиционном соглашении было отмечено, что «возможность бесплатных абортов является элементом надежного здравоохранения, и врачи должны иметь возможность предоставлять публичную информацию об абортах, не опасаясь уголовного преследования».