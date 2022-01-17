Архангельск, 17 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Архангельской области планируют задействовать дополнительные рельсовые автобусы на нескольких маршрутах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в салоне рельсового автобуса

«С перевозчиком согласовано использование во втором квартале 2022 года трех рельсовых автобусов РА-3 — по два вагона в каждом — для эксплуатации на юге области по направлениям на поселок Урдома и поселок Сусоловка. Дальнейшая совместная работа по обновлению подвижного состава будет сосредоточена на пригородных маршрутах, проходящих по территориям Вельского, Устьянского и Коношского районов», — сообщил министр транспорта области Сергей Роднев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Архангельской области рельсовые автобусы были запущены на маршрутах Архангельск — Онега, Архангельск — Соломбалка, а затем и на направлениях Архангельск — Сия, Архангельск — Северодвинск, Северодвинск — Нёнокса, Архангельск — Обозерская — Пукса, Архангельск — Карпогоры.