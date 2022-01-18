Санкт-Петербург, , 00:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 18 января, отмечается 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, ставшего результатом совместной наступательной операции «Искра» войск Ленинградского и Волховского фронтов в январе 1943 года.

Открытка времён войны в честь прорыва блокады Ленинграда Президентская библиотека

Основные торжества в этот день традиционно проходят в Ленобласти, на территории которой и разворачивались события, подарившие блокадному Ленинграду уверенность в грядущей победе.

В 10 часов утра в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» (Кировский район, Мурманское шоссе, 41-й км) состоится торжественная акция «На рубеже бессмертия». В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда из двух соседних регионов, спаянных общей памятью о войне. Вместе с ними губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и региональные волонтеры возложат цветы к памятнику «Белый танк». В честь памятной даты выступит вокальный коллектив «Славянский хит», который исполнит песни военных лет.

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 79-й годовщине прорываблокады Ленинграда, начнется в 11 часов на площади Победы в Московском районе Санкт-Петербурга.

Историко-патриотическая программа, посвященная 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда пройдёт в «Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

В 16:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится молодежная акция «Мы помним». Воспитанники подростково-молодежного центра, волонтеры, студенты и представители молодежных общественных организаций Калининского района возложат цветы к монументу «Мать-Родина» и зажгут из свечей надпись «Мы помним». Прозвучат стихи Ольги Берггольц, будет объявлена минута молчания.

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Как напоминают специалисты Президентской библиотеки, замысел операции «Искра», которая готовилась почти месяц, состоял в том, чтобы встречными ударами Ленинградского фронта с запада и Волховского фронта с востока разгромить немецкую группировку в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа на южном побережье Ладожского озера. Именно этот выступ закрывал Ленинграду связь с Большой землёй.

Операция началась 12 января, в первый же день советским войскам удалось прорвать оборону противника и захватить плацдарм глубиной до трёх километров. Несколько дней войска двух фронтов с боями продвигались навстречу друг другу. 18 января в 9:30 на окраине Рабочего посёлка № 1 части 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В 12 часов 136-я стрелковая дивизия и 61-я отдельная танковая бригада ворвались в Рабочие поселки № 1 и 5, где соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В тот же день был полностью освобождён город Шлиссельбург.

Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Прорыв блокады стал первым в истории войн примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри.

Эта победа досталась большой ценой. По данным историков, общие боевые потери советских войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе проведения операции «Искра» составили 115 082 человека, из них безвозвратные — 33 940 человек.

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На отвоеванной территории, тонкой линией тянувшейся вдоль берега Ладога, за несколько дней была построена автодорога протяжённостью 33 километра и сооружён железнодорожный мост через Неву. И уже 7 февраля в Ленинград пришел первый состав с Большой земли. Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована через год, 27 января 1944 года.

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