Москва, , 22:54 — REGNUM На переговорах Запада с РФ будут обсуждаться уступки России в обмен на отказ включать Украину в состав альянса. Об этом 17 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«В качестве контрмер Западу, который вооружает и поддерживает Украину, можно было бы угрожать немедленным признанием независимости не только ЛНР и ДНР, но и Приднестровья, и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», — заявил эксперт.

Но, по всей вероятности, на переговорах между Россией и Запада всё-таки будет обсуждаться тема уступок со стороны России в ответ на отказ включить в НАТО Украину, считает политолог.

«Скорее всего, речь пойдёт о скором приёме в альянс Грузии, Молдавии, Финляндии, Швеции, и Боснии и Герцеговины», — полагает Трухачёв.

Ожидать прорывов сразу не приходится. Даже если о чём-то и договорятся — публично будут делать вид, что не договорились, подытожил эксперт.

Напомним, что в конце 2021-го года и в начале 2022-го начались интенсивные консультации и переговоры между представителями НАТО и США с одной стороны, и России — с другой.