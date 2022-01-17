Берлин, , 22:56 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара на автозаправочной станции на трассе А45 в немецкой земле Гессен. Об этом сообщает 17 января издание Spiegel.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

По предварительным данным, пожар вспыхнул в служебной зоне отдыха на станции, расположенной недалеко от Хаммерсбаха.

Огонь перекинулся на прилегающее к автозаправке здание ресторана. В момент инцидента на станции находились два автомобиля, которые также оказались серьёзно повреждены.

На месте происшествия работает полиция, причины возгорания устанавливаются.