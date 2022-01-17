Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Такой частоты ракетных пусков Северной Кореи давно не было, ООН призывает Пхеньян сесть за стол переговоров, сообщил 17 января журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Комментируя очередные пуски ракет северокорейскими военными (от 17 января), он сказал о «сильной обеспокоенности» этими событиями и о нарастающем масштабе проблемы.

Дюжаррик «Это ещё раз напоминает нам о том, что и КНДР, и другие заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров».

Он добавил, что международная организация выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, а что касается теперешнего положения — нужно снизить напряжённость.

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