Нью-Йорк, США, 17 января, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Такой частоты ракетных пусков Северной Кореи давно не было, ООН призывает Пхеньян сесть за стол переговоров, сообщил 17 января журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Комментируя очередные пуски ракет северокорейскими военными (от 17 января), он сказал о «сильной обеспокоенности» этими событиями и о нарастающем масштабе проблемы.

Дюжаррик «Это ещё раз напоминает нам о том, что и КНДР, и другие заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров».

Он добавил, что международная организация выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, а что касается теперешнего положения — нужно снизить напряжённость.