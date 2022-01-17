Милан, Италия, , 22:39 — REGNUM 17 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 22-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступил «Специи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Первый мяч на 45+1-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау — 1:0. На экваторе второго тайма вышедший на замену колумбийский полузащитник Кевин Андрес Агудело Ардила восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Даниэле Верди — 1:1. На 90+6-й минуте Эммануэль Гьяси впервые вывел «Специю» вперед — 1:2.

Желтые карточки: Эммануэль Гьяси 19', Пьер Калюлю 23', Якуб Кивер 32', Иван Проведель 44', Маттео Габбиа 62', Джулио Маджоре 65', Симон Бастони 90+3'.

Статистика матча («Милан"/ «Специя»)

Удары 25/10

Удары в створ 8/6

Владение 60%/40%

Угловые 10/1

Нарушения 11/17

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Габбиа, Флоренци (Калабрия, 70'), Крунич, Бакайоко, Леау (Ребич, 84'), Диас (Жиру, 70'), Салемакерс (Мессиас, 57'), Ибрагимович.

«Специя»: Проведель, Реца (Феррер, 77'), Амьен-Аду, Эртич, Николау, Кивер, Бастони, Маджоре (Коваленко, 79'), Верде, Гьяси, Манай (Ардила, 58').

«Специя», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, обошла «Сампдорию» и «Удинезе» и поднялась на четырнадцатую строчку. «Милан» с 48-ю очками остался на втором месте.