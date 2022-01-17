Киев, 17 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на проведение встречи в «нормандском формате», сообщает 17 января пресс-служба офиса украинского президента по итогам встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего — превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате», — указано в сообщении.

Кроме того, Зеленский рассказал главе МИД Германии, что «Северный поток 2» является «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы», а также попросил гарантировать долгосрочный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.