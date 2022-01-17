Сыктывкар, 17 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Новый состав правительства Коми будет преимущественно состоять из местных кадров. Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет «Комиинформ».

Пресс-служба Главы Республики Коми Потерявший должность заместителя главы правительстве Коми Игорь Булатов

"При формировании правительства Коми будем опираться на местные кадры, профессионалов в отраслях. Работа будет проводиться с учетом мнения общественных организаций и объединений, депутатов всех уровней, отраслевиков. Эта работа уже начата», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 17 января, глава Коми Владимир Уйбараспустил правительство. Свое решение он объяснил необходимостью выводить регион их экономического кризиса.