Москва, , 22:32 — REGNUM Проходка тоннелей к новой станции метро Москвы «Внуково» уже началась, сообщил 17 января мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Начали проходку тоннелей к станции московского метрополитена «Внуково», — написал мэр. — Ветка пройдёт вдоль трассы «Аэроэкспресса» — прямо к аэропорту».

Собянин отметил, что помимо пассажиров аэропорта станцией будут пользоваться местные жители — порядка 350 тыс. человек, а также те, кто работает на территории Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие год-два в Москве замкнётся Большая кольцевая линии метро, а также могут быть завершены новые участки жёлтой и салатовой радиальных веток, рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, в достаточно высокой степени готовности находится участок Солнцевской ветки в аэропорт «Внуково» и три станции Люблинско-Дмитровской линии для жителей Лианозова и Северного.