Абу-Даби, , 22:29 — REGNUM Террористическая атака, которой является удар беспилотников по Абу-Даби, не останется безнаказанной и безответной, сообщает 17 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД ОАЭ.

Дубай. ОАЭ Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

По словам МИД ОАЭ, нападение совершили йеменские хуситы.

«ОАЭ осуждают это террористическое нападение на объекты гражданской инфраструктуры, совершенное боевиками-хуситами. Оно не останется безнаказанным», — цитирует телеканал заявление МИД страны.

«ОАЭ оставляет за собой право ответить на эти террористические нападения и преступную эскалацию», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара повреждены три нефтяных танкера и ряд объектов в аэропорту Абу-Даби. Погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.

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