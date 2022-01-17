Абу-Даби, 17 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Террористическая атака, которой является удар беспилотников по Абу-Даби, не останется безнаказанной и безответной, сообщает 17 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД ОАЭ.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Дубай. ОАЭ

По словам МИД ОАЭ, нападение совершили йеменские хуситы.

«ОАЭ осуждают это террористическое нападение на объекты гражданской инфраструктуры, совершенное боевиками-хуситами. Оно не останется безнаказанным», — цитирует телеканал заявление МИД страны.

«ОАЭ оставляет за собой право ответить на эти террористические нападения и преступную эскалацию», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара повреждены три нефтяных танкера и ряд объектов в аэропорту Абу-Даби. Погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.