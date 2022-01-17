В ОАЭ заявили о праве ответить на удар беспилотников по Абу-Даби
Абу-Даби, 17 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Террористическая атака, которой является удар беспилотников по Абу-Даби, не останется безнаказанной и безответной, сообщает 17 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД ОАЭ.
По словам МИД ОАЭ, нападение совершили йеменские хуситы.
«ОАЭ осуждают это террористическое нападение на объекты гражданской инфраструктуры, совершенное боевиками-хуситами. Оно не останется безнаказанным», — цитирует телеканал заявление МИД страны.
«ОАЭ оставляет за собой право ответить на эти террористические нападения и преступную эскалацию», — указано в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара повреждены три нефтяных танкера и ряд объектов в аэропорту Абу-Даби. Погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.