Минск, , 22:27 — REGNUM «Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 3,2 млрд. рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года», — сообщил 17 января Национальный статистический комитет республики.

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Оптовый товарооборот Белоруссии в 2021 году составил 130,1 млрд белорусских рублей ($51 млрд), прибавив 4,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. Розничный товарооборот при этом составил 60 млрд бел. руб (+1,6%).

«Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,5 рубля (менее $7 — прим. ИА REGNUM) против 15,6 рубля за аналогичный период предыдущего года», — сказано в официальном сообщении.

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В государственном статистическом органе сообщили также, что розничный товарооборот торговых организаций, на который пришлось 92,7% розничного товарооборота республики, прибавил 2,5% в сопоставимых ценах к прошлогоднему уровню.

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