Вашингтон, 17 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Главы крупнейших пассажирских и грузовых авиакомпаний США предупредили, что авиационную отрасль настигнет катастрофический кризис с приходом беспроводной сети 5G, сообщает 17 января Reuters.

5G

Авиакомпании предупредили, что электроника значительного количества широкофюзеляжных самолетов может прийти в негодное состояние из-за распространения беспроводного интернета 5G, в результате чего десятки тысяч американцев столкнутся с проблемами при возвращении из-за границы.

«Если крупные узловые аэропорты США не получат разрешения на полеты, то подавляющее большинство пассажирских и грузовых рейсов будут, по сути, отстранены от полетов», — написали руководители American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines и других компаний.

Федеральное авиационное управление США (FAA) также предупредило о потенциальных помехах, которые могут помешать работе приборов в кабине пилотов, оказывая влияние на работу в условиях низкой видимости. Также есть опасения, что сети 5G могут нарушить работу цепочки поставок.

Ранее FAA позволило примерно 45% американских коммерческих самолетов совершать посадки в условиях низкой видимости в аэропортах, где с 19 января начнет работать беспроводная связь 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% американских рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.