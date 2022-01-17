Копенгаген, , 22:24 — REGNUM 17 января во время ежегодной премии ФИФА сборной Дании и ее медицинскому штабу была вручена награда fair play. Церемония награждения проходит в штаб-квартире ФИФА, расположенной в Цюрихе (Швейцария).

Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен 12 июня в матче первого тура групповой стадии Чемпионата Европы 2020 со сборной Финляндии (0:1) перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи пытались реанимировать футболиста. Врачи, реанимировавшие полузащитника, и капитан национальной команды Симон Кьер также были удостоены президентской награды УЕФА.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Севильи» удостоился премии имени Ференца Пушкаша за лучший гол, забитый в прошедшем году.