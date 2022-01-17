Хартум, 17 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Лицензия отозвана у катарского телеканала Al Jazeera решением министерство культуры и информации Судана, сообщает 17 января SUNA. Причина — в распространении информации, «вредной для молодёжи и противоречащей ценностям, идеалам и этике суданского народа».

Mohamed Nanabhay Эмблема Al Jazeera

Отмечается, что СМИ лишилось лояльности суданских властей после освещения протестов в республике, поскольку это было сделано необъективно, по оценке Хартума. А также на телеканале демонстрировались эпизоды насилия, звучала грубая лексика, что отрицательно сказалось на имидже Судана.

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Напомним, отзыв лицензии у Al Jazeera произошёл в Судане накануне, 16 января. Теперь сотрудники этого СМИ должны покинуть территорию страны.