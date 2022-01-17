Исламабад, , 22:22 — REGNUM Делегация Пакистана во главе с советником премьер-министра Имран Хана по национальной безопасности посетит Кабул во вторник, 18 января, передаёт информационное агентство «Шафакна».

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Официальные источники сообщили, что целью визита пакистанской делегации является «оценка потребностей афганского народа» и обсуждение сотрудничества в оказании гуманитарной помощи.

Советник Моайед Юсуф планирует встретится с высокопоставленными лидерами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступить с посланием от имени Имран Хана в поддержку Афганистана.

Отмечается, что это уже второй визит пакистанских официальных лиц в Кабул после смены власти в Афганистане. Осенью минувшего года страну посещал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши. Исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки также дважды посещал Пакистан.

Обмен визитами происходит несмотря на то, что Пакистан пока ещё официально не признал новое руководство Афганистана.

Ранее Имран Хан предложил направить в Афганистан специалистов для преодоления кризиса, однако его инициатива вызвала резкую реакцию в Кабуле. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и критики Пакистана заявляют, что в Афганистане достаточно квалифицированных кадров и нет потребности в иностранных специалистах, в том числе пакистанских.