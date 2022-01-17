Исламабад, 17 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Делегация Пакистана во главе с советником премьер-министра Имран Хана по национальной безопасности посетит Кабул во вторник, 18 января, передаёт информационное агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Официальные источники сообщили, что целью визита пакистанской делегации является «оценка потребностей афганского народа» и обсуждение сотрудничества в оказании гуманитарной помощи.

Советник Моайед Юсуф планирует встретится с высокопоставленными лидерами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступить с посланием от имени Имран Хана в поддержку Афганистана.

Отмечается, что это уже второй визит пакистанских официальных лиц в Кабул после смены власти в Афганистане. Осенью минувшего года страну посещал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши. Исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки также дважды посещал Пакистан.

Обмен визитами происходит несмотря на то, что Пакистан пока ещё официально не признал новое руководство Афганистана.

Ранее Имран Хан предложил направить в Афганистан специалистов для преодоления кризиса, однако его инициатива вызвала резкую реакцию в Кабуле. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и критики Пакистана заявляют, что в Афганистане достаточно квалифицированных кадров и нет потребности в иностранных специалистах, в том числе пакистанских.