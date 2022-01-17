Цюрих, Швейцария, , 22:17 — REGNUM 17 января издание BBC сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки футболиста национальных сборных перед стыковыми матчами отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Красная карточка Football.By

Согласно данным BBC, в общей сложность было аннулировано 107 желтых карточек.

На данный момент на выход в финальную стадию чемпионата мира претендует двенадцать команд. В Катар смогут отправиться лишь три из этих двенадцати команд.

Сборная России 24 марта в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира сыграет со сборной Польши. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В случае победы подопечные Карпина встретятся в финале с победителем пары Швеция — Чехия.