Мурманск, 17 января, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Аэропорт Мурманска, отменивший прием рейсов из-за сильной метели, возобновит работу только утром 18 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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«Открытие аэропорта Мурманск и возобновление движения воздушного транспорта отложено до 09:00 18 января 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задержка рейсов в мурманском аэропорту заинтересовала транспортную прокуратуру — ведомство проверяет авиаперевозчиков на соблюдение прав пассажиров.