Скопье, 17 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Северной Македонии Дмитар Ковачевски вступил в должность. Об этом 17 января сообщило издание «Косово онлайн».

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Издание отмечает, что половину министерств в новом македонском правительстве возглавили представители албанских партий.

Шесть министров правительства Ковачески — члены «Демократического союза за интеграцию», трое состоят в партии «Альтернатива», один министр является членом правящего «Социал-демократического союза Македонии», как и сам премьер-министр.

Напомним, что в предыдущем правительстве Зорана Заева представители албанских партий возглавляли восемь из двадцати министерств.