Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Об этом 17 января сообщает Reuters.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

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Милли ушел на карантин и продолжает работу дистанционно, так как испытывает лишь легкие симптомы простуды.

Генерал в последний раз контактировал с президентом США Джо Байденом 12 января. До этого Милли сдавал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на японском острове Окинава выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом среди военных США.

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