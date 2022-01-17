Вашингтон, 17 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Об этом 17 января сообщает Reuters.

(сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

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Милли ушел на карантин и продолжает работу дистанционно, так как испытывает лишь легкие симптомы простуды.

Генерал в последний раз контактировал с президентом США Джо Байденом 12 января. До этого Милли сдавал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на японском острове Окинава выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом среди военных США.