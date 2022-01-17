Москва, , 22:23 — REGNUM Россия может признать ЛДНР и оказать республикам прямую военную помощь. Об этом 17 января заявил ИА REGNUMкандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае, если Украина возобновит полноценную войну, Россия признает ЛДНР и окажет им прямую военную помощь», — заявил эксперт.

Коллективный Запад взял курс на вооружение Украине и подталкивание её к войне, считает эксперт. «Или, во всяком случае, мешать ей в развязывании новой войны не будет», — подытожил Трухачёв.

Напомним, что ранее МИД России неоднократно подчеркивал, что страны НАТО провоцируют дальнейшие боевые действия на Донбассе, поддерживая Украину и поставляя ей вооружения.