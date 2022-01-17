Ереван, , 22:17 — REGNUM Угрозы перекрытия единственной дороги, связывающей Армению и Карабах, пока нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.

Лачинский коридор CuriousGolden

Микаэл Бадалян Лачинский коридор перейдет под контроль Азербайджана только после того, как будет готова альтернативная дорога, которая на данный момент строится под контролем РФ. Также, на мой взгляд, говорить о полной передаче Лачина Азербайджану можно при возвращении Карвачара (Кельбаджара) Армении. При данном условии у Армении будет прямой путь через Варденис в Арцах, который не будет контролироваться никакими третьими силами. Данный путь является максимально безопасным и удобным, также Карвачар располагает большим количеством водных ресурсов, которые, безусловно необходимы для дальнейшего существования Арцаха.

Эксперт отметил, что группировка российских миротворцев при содействии Армии обороны Арцаха, безусловно, сможет защитить Лачинский коридор, если на то будет необходимость.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.