Ереван, 17 января 2022, 22:17 — REGNUM Угрозы перекрытия единственной дороги, связывающей Армению и Карабах, пока нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала mikaelbad Микаэл Бадалян.
Эксперт отметил, что группировка российских миротворцев при содействии Армии обороны Арцаха, безусловно, сможет защитить Лачинский коридор, если на то будет необходимость.
Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.