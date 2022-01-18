Татьяна Стоянович, 18 января 2022, 12:39 — REGNUM Весь ход референдума об изменении Конституции Сербии, прошедшего 16 января, сопровождался рядом нарушений. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.
Тем не менее, отметил эксперт, результаты народного волеизъявления показали, что в Сербии намного больше тех, кто выступает за защиту суверенитета государства, чем казалось до референдума.
Напомним, что, по предварительным данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, около 60% голосовавших на референдуме выступило за реформу конституции в сфере правосудия. Около 40% избирателей проголосовало против. В столице Сербии Белграде процент избирателей, выступивших против изменений конституции, намного больше — 54% против 44%. Явка избирателей составила около 30%. По мнению президента страны Александра Вучича, «это очень высокий показатель для референдума».
«Во время кампании, которая велась накануне голосования, был допущен ряд нарушений. Право выступать в роли ключевого субъекта политической жизни страны, которым политические партии обладают в соответствии со статьей 5 конституции, не соблюдалось по отношению к тем партиям, которые выступали против изменения основного закона. Народное волеизъявление в рамках референдума — это политический процесс первостепенной важности. Тем не менее, те партии, которые не поддержали внесение дополнений в конституцию с самого начала, не получили возможности обосновать свою позицию в федеральных СМИ», — рассказал Чворович.
Таким образом, полагает он, в кампании, предшествующей референдуму, было не две стороны, а лишь одна — та, которую представляли правительство, конституционная комиссия и члены Республиканской избирательной комиссии.
По словам эксперта, второе важное нарушение процесса голосования было допущено тогда, когда оппозиционным политическим партиям, которые имели право на своих наблюдателей на избирательных участках, было отказано в том количестве мест, которое им полагалось. Так, например, партия «Двери» должна была обеспечить одну восьмую часть наблюдателей в некоторых городах Западной Сербии, но такое количество представителей партии не было допущено к избирательным участкам, рассказал Чворович. К тому же, оппозиционным партиям были предложены в основном участки в небольших населенных пунктах, где мало избирателей.
«Но несмотря на все эти нарушения, даже по данным Республиканской избирательной комиссии, 40% проголосовавших на референдуме выступили против изменения конституции. Это значит, что количество тех граждан, которым небезразличен вопрос сохранения суверенитета Сербии, ни в коем случае нельзя назвать незначительным. Они проголосовали за то, чтобы конституция страны менялась не по запросу иностранных государств, а в соответствии с волей ее граждан», — отметил эксперт.
Вторым важным итогом прошедшего референдума Чворович считает то, что он показал, какой реальной поддержкой граждан пользуются сербские власти.
По его словам, похожая ситуация наблюдалась и в других больших городах Сербии — Чачак, Кралево, Горни Милановац, Нови Сад.
С другой стороны, подчеркнул Чворович, нельзя сказать, что те партии, которые призывали к бойкоту референдума, весной на выборах смогут рассчитывать на голоса тех, кто сейчас выступил против изменений конституции. «Сложно доказать связь между голосованием против реформы конституции и призывами к бойкоту референдума», — полагает он.
«Бойкот референдума — легитимное средство политической борьбы, так же как и бойкот выборов. Но для того, чтобы он удался, нужно выполнить два условия. Во-первых, нужно бойкотировать все волеизъявления, к которым призывает власть, считающаяся нелегитимной. Это и референдум, и выборы. Во-вторых, сторонники бойкота должны предварительно заручиться поддержкой извне. Здесь нет ни одной из этих двух составляющих, так как партии, призывающие к бойкоту референдума, призывают к участию в выборах. Также они не могут рассчитывать на поддержку извне. Вопрос, сумеет ли оппозиция воспользоваться результатами референдума и обернуть их в свою пользу», — подытожил Чворович.