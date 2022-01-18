18 января 2022 | Время чтения 3 мин

Референдум по вопросу о реформе Конституции Сербии, который прошел 16 января, показал, что реальная поддержка властей со стороны граждан намного меньше заявленных 50%. Это важно в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут этой весной.

Татьяна Стоянович, , 12:39 — REGNUM Весь ход референдума об изменении Конституции Сербии, прошедшего 16 января, сопровождался рядом нарушений. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, отметил эксперт, результаты народного волеизъявления показали, что в Сербии намного больше тех, кто выступает за защиту суверенитета государства, чем казалось до референдума.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, около 60% голосовавших на референдуме выступило за реформу конституции в сфере правосудия. Около 40% избирателей проголосовало против. В столице Сербии Белграде процент избирателей, выступивших против изменений конституции, намного больше — 54% против 44%. Явка избирателей составила около 30%. По мнению президента страны Александра Вучича, «это очень высокий показатель для референдума».

Александр Вучич Predsednik.rs

«Во время кампании, которая велась накануне голосования, был допущен ряд нарушений. Право выступать в роли ключевого субъекта политической жизни страны, которым политические партии обладают в соответствии со статьей 5 конституции, не соблюдалось по отношению к тем партиям, которые выступали против изменения основного закона. Народное волеизъявление в рамках референдума — это политический процесс первостепенной важности. Тем не менее, те партии, которые не поддержали внесение дополнений в конституцию с самого начала, не получили возможности обосновать свою позицию в федеральных СМИ», — рассказал Чворович.

Таким образом, полагает он, в кампании, предшествующей референдуму, было не две стороны, а лишь одна — та, которую представляли правительство, конституционная комиссия и члены Республиканской избирательной комиссии.

Ана Брнабич на референдуме по изменению конституции Сербии Правительство Республики Сербии

По словам эксперта, второе важное нарушение процесса голосования было допущено тогда, когда оппозиционным политическим партиям, которые имели право на своих наблюдателей на избирательных участках, было отказано в том количестве мест, которое им полагалось. Так, например, партия «Двери» должна была обеспечить одну восьмую часть наблюдателей в некоторых городах Западной Сербии, но такое количество представителей партии не было допущено к избирательным участкам, рассказал Чворович. К тому же, оппозиционным партиям были предложены в основном участки в небольших населенных пунктах, где мало избирателей.

«Но несмотря на все эти нарушения, даже по данным Республиканской избирательной комиссии, 40% проголосовавших на референдуме выступили против изменения конституции. Это значит, что количество тех граждан, которым небезразличен вопрос сохранения суверенитета Сербии, ни в коем случае нельзя назвать незначительным. Они проголосовали за то, чтобы конституция страны менялась не по запросу иностранных государств, а в соответствии с волей ее граждан», — отметил эксперт.

Вторым важным итогом прошедшего референдума Чворович считает то, что он показал, какой реальной поддержкой граждан пользуются сербские власти.

Зоран Чворович Накануне президентских и парламентских выборов, которые должны пройти весной этого года, оказалось, что власти не могут рассчитывать на ту поддержку населения, о которой они заявляют в СМИ, а это примерно 50%. Поддержка намного меньше. В демократической системе любое волеизъявление граждан как на референдуме, так и на выборах является проверкой легитимности властей. Результаты референдума в Белграде показали, что поддержка правящей партии оказалась под большим вопросом.

По его словам, похожая ситуация наблюдалась и в других больших городах Сербии — Чачак, Кралево, Горни Милановац, Нови Сад.

С другой стороны, подчеркнул Чворович, нельзя сказать, что те партии, которые призывали к бойкоту референдума, весной на выборах смогут рассчитывать на голоса тех, кто сейчас выступил против изменений конституции. «Сложно доказать связь между голосованием против реформы конституции и призывами к бойкоту референдума», — полагает он.

«Бойкот референдума — легитимное средство политической борьбы, так же как и бойкот выборов. Но для того, чтобы он удался, нужно выполнить два условия. Во-первых, нужно бойкотировать все волеизъявления, к которым призывает власть, считающаяся нелегитимной. Это и референдум, и выборы. Во-вторых, сторонники бойкота должны предварительно заручиться поддержкой извне. Здесь нет ни одной из этих двух составляющих, так как партии, призывающие к бойкоту референдума, призывают к участию в выборах. Также они не могут рассчитывать на поддержку извне. Вопрос, сумеет ли оппозиция воспользоваться результатами референдума и обернуть их в свою пользу», — подытожил Чворович.