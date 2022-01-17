Лондон, , 22:01 — REGNUM 29-летний аргентинский фланговый нападающий «Севильи» Эрик Ламела получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый в гол в 2021 году.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Самым красивым голом прошедшего года был признан мяч, забитый Эриком Ламелой 14 марта в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 с «Арсеналом» (1:2).

Эрик Ламела покинул «Тоттенхэм» и перешел в «Севилью» 26 июля 2021 года на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне на счету аргентинского атакующего полузащитника четыре забитых мяча и одна результативная передача в двенадцати матчах испанской Примеры 2021/22.