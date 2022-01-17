Москва, , 21:58 — REGNUM Полина Диброва, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала о своём состоянии здоровья. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 17 января.

Дмитрий Дибров Скриншот видео на YouTube

По словам Дибровой, она заразилась новым штаммом коронавируса «Омикроном». «Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость», — поделилась она информацией о своём нынешнем состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Дибров и Полина Диброва женаты с 2009 года, у них есть двое детей. Для телеведущего этот брак стал четвёртым.

Читайте ранее в этом сюжете: Певец Артём Качер женился