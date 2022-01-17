Москва, 17 января 2022, 21:58 — REGNUM Полина Диброва, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала о своём состоянии здоровья. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 17 января.
По словам Дибровой, она заразилась новым штаммом коронавируса «Омикроном». «Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость», — поделилась она информацией о своём нынешнем состоянии.
ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Дибров и Полина Диброва женаты с 2009 года, у них есть двое детей. Для телеведущего этот брак стал четвёртым.
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