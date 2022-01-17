Вашингтон, , 21:56 — REGNUM В США в возрасте 24 лет умер рэп-исполнитель Sad Frosty. Информацию об этом сообщило издание The Sun 17 января.

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Причиной смерти музыканта стала передозировка наркотическими веществами. Также известно, что осенью 2021 года молодой человек проходил курс лечения в реабилитационном центре.

Напомним, что Sad Frosty прославился благодаря выпуску хитов New Kicks и Ice Cream. В последнее время рэпер пропал из медиапространства из-за проблем с запрещенными веществами.

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