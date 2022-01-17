Яунде, , 21:52 — REGNUM 17 января национальная сборная Камеруна в матче третьего тура группы A Кубка Африканских Наций сыграла вничью со сборной Кабо-Верде. Таким образом, подопечные Антониу Консейсау вышли в плей-офф турнира с первого места.

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Единственный мяч сборной Камеруна на 39-й минуте встречи забил форвард «Аль-Насра» Венсан Абубакар после передачи Гарольда Мукуди. В дебюте второй половины фланговый нападающий «Олимпиакоса» Гарри Мендеш Родригес восстановил равновесие в счете.

Встреча проходила в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе».

Статистика матча (Кабо-Верде/Камерун)

Удары 4/14

Удары в створ 2/3

Владение 36%/64%

Угловые 4/10

Нарушения 11/11

Сборная Камеруна, набрав семь очков, укрепилась на первом месте в турнирной таблице группы. Сборная Кабо-Верде с четырьмя очками осталась на третьей строчке.