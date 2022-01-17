Тирана, , 22:08 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган носит «Албанию и Косово в своем сердце». Об этом премьер-министр Албании Эди Рама заявил 17 января, после встречи с Эрдоганом в Тиране.

Эди Рама и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером, Рама сказал, что Эрдоган является «большим другом Албании», передает портал «Косово онлайн».

«Албания и Косово в моем сердце. Албанцы в сердцах турок. Я хотел бы, чтобы ты был моим братом. Как премьер-министр своей страны, ты заслужил уважение своего народа», — процитировал Рама слова Реджепа Эрдогана.

Напомним, что ранее Эрдоган пообещал помочь Косово добиться широкого международного признания.