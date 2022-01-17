Москва, , 21:51 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Mayot (Артём Никитин) в своём Instagram продемонстрировал обновленный внешний облик.

Музыка (сс) Eric Nopanen

https://www.instagram.com/p/CY1MmUiBPIp/

Исполнитель заплел французские косички, тем самым ознаменовав новый виток своей карьеры. Также рэпер поделился отрывком новой песни, выход которой состоится в ближайшее время.

Напомним, что Mayot за свою карьеру выпустил более 10 различных проектов. В 2021 году музыкант выпустил свой новый мини-альбом «Заправка КИД 2».

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