Москва, 17 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Mayot (Артём Никитин) в своём Instagram продемонстрировал обновленный внешний облик.

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://www.instagram.com/p/CY1MmUiBPIp/

Исполнитель заплел французские косички, тем самым ознаменовав новый виток своей карьеры. Также рэпер поделился отрывком новой песни, выход которой состоится в ближайшее время.

Напомним, что Mayot за свою карьеру выпустил более 10 различных проектов. В 2021 году музыкант выпустил свой новый мини-альбом «Заправка КИД 2».