Вашингтон, 17 января, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В США отменены тысячи авиарейсов, а более 100 домохозяйств и компаний остались без электричества из-за снежной бури на Восточном побережье, в Новой Англии и Канаде, сообщает Reuters со ссылкой на синоптиков.

(сс) StelaDi В ожидании рейса

Более 2200 авиарейсов были отменены или перенесены 17 января, согласно сайту FlightAware. При этом более 128 тысяч домов и офисных зданий на территории США остались без электричества, сообщает PowerOutageUs.

Накануне, 16 января, в результате снежной бури было отменено почти 3 тысячи авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на юге европейской части России 17 и 18 января ожидаются сильный ветер, дождь и гололедица.