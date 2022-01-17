Москва, 17 января, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Певец Артём Качер и его девушка Александра Рабаджиева официально поженились. Об этом артист сообщил 17 января в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Артём Качер

Качер опубликовал фотографии с супругой в свадебных нарядах. «Помню, что с первого дня и моего первого сообщения тебе в Instagram, после того, как я тебя увидел, я знал, что именно ты станешь моей Семьёй и моей Супругой», — подписал он снимки.

ИА REGNUM напоминает, что о помолвке Качера и Рабаджиевой стало известно в августе 2021 года. Пара сообщила о радостной новости в своих соцсетях.