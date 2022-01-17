Брюссель, 17 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Евросоюз недоволен решением Приштины, запретившей сербам в Косово и Метохии голосовать на референдуме по вопросу о реформе конституции Сербии 16 января. Об этом заявил пресс-секретарь ЕС Петер Стано 17 января.

Eeas.europa.eu Петер Стано

По словам Стано, косовские сербы смогли принять участие в референдуме через механизм ОБСЕ.

«Голосование сербов в Косово с участием ОБСЕ — это давняя практика, которая применялась неоднократно с 2012 по 2020 год. Мы сожалеем из-за решения Приштины на этот раз не удалось применить этот хорошо известный механизм», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

Европейский чиновник призвал Белград и Приштину начать переговоры об участии косовских сербов в голосовании на президентских и парламентских выборах в Сербии в апреле.

Напомним, что 16 января в Сербии прошел референдум о внесении изменений в конституцию в области правосудия. Сепаратистские власти в Приштине отказались организовать проведение референдума в сербских муниципалитетах Косово и Метохии.