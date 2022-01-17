Нейпьидо, , 21:39 — REGNUM До 164 лет тюрьмы грозит бывшему государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи — с учётом новых обвинений, пишет 17 января The Irrawaddy.

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

Так, Аун Сан Су Чжи, находящейся под судом, три дня назад были предъявлены обвинения, связанные с арендой и покупкой вертолёта. Техника была приобретена для правительственных целей, но вопросы вызвала процедура этого приобретения.

За один коррупционный эпизод бывший чиновник может сесть на 15 лет, а таких эпизодов несколько. Обвинения также предъявлены бывшему президенту Мьянмы Вин Мьину.

Напомним, Аун Сан Су Чжи отстранили от власти 1 февраля прошлого года в ходе военного переворота.

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