Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Родственники борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга и их сторонники вышли на марш в Вашингтоне, сканируя «Хэй Хэй! Хо Хо! Хотим, чтобы притеснение избирателей прошло» и призывая президента США Джо Байдена добиться принятия законопроекта о защите избирательных прав, который наткнулся на сопротивление республиканцев в Конгрессе, сообщает 17 января Reuters.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

Cемья афроамериканского правозащитника и более 100 групп, отстаивающих гражданские права, прошли в рамках ежегодного марша в честь Дня Мартина Лютера Кинга по Мемориальному мосту Фредерика Дугласа.

Марш последовал после того, как политики и студенты призвали Байдена быстрее принять законопроект Freedom to Vote Act (FTVA), который должен упростить доступ к голосованию в США. В частности, он позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.

Отметим, что в отдельной речи вице-президент США Камала Харрис также призвала Сенат действовать, предупредив, что более строгие законы для избирателей могут оттолкнуть американцев в некоторых штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, группа студентов в США четвертый день голодает в знак протеста против непринятия Конгрессом закона Демпартии о голосовании. Молодежь заявила, что голодать более 15 дней лучше, чем терпеть неработающую демократию.

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